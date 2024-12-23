سعر Suishicat (SUISHI)
سعر Suishicat (SUISHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 376.77K. يتم تحديث سعر SUISHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Suishicat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 362.03
- تغيير سعر Suishicat خلال اليوم هو +2.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Suishicat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Suishicat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Suishicat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Suishicat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.51%
|30 يوم
|$ 0
|-38.01%
|60 يوم
|$ 0
|-55.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Suishicat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.52%
+2.51%
-34.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
“Once upon a time, in a world where sushi and cats coexisted in blissful harmony, something magical happened. In the fast-paced universe of the Sui blockchain, a cosmic glitch sparked a fusion of epic proportions: out popped Suishicat. As a memecoin on the Sui blockchain, Suishicat isn’t just about fun – we’re building a community around the playful spirit of Suishicats while driving awareness and adoption of the Sui blockchain. Our mission is to unite Sui lovers and spread the joy of crypto in a lighthearted and inclusive way.”
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