سعر Suirtle (SUIRTLE)
سعر Suirtle (SUIRTLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.51K. يتم تحديث سعر SUIRTLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Suirtle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Suirtle خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Suirtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Suirtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Suirtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Suirtle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-93.36%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Suirtle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SUIRTLE is a meme-based token native to the Sui blockchain, designed to blend internet culture with on-chain activity. The project aims to drive user engagement through community-driven growth, gamified experiences, and ecosystem integrations with platforms like Cetus. It leverages the speed and scalability of Sui to support seamless DeFi interactions while fostering a fun, accessible entry point into the broader crypto space.
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