سعر Suilama (SUILAMA)
سعر Suilama (SUILAMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 468.56K. يتم تحديث سعر SUILAMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Suilama الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.09K
- تغيير سعر Suilama خلال اليوم هو -2.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Suilama مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Suilama مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Suilama مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Suilama مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.48%
|30 يوم
|$ 0
|-17.31%
|60 يوم
|$ 0
|-47.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Suilama: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.50%
-2.48%
-45.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Suilama ($SUILAMA) is a meme coin project built on the Sui blockchain, designed to engage the community with humor and creativity while promoting adoption of the Sui ecosystem. As the unofficial mascot of Sui, Suilama combines the playful spirit of meme culture with blockchain technology, offering a fun, community-driven experience. The project’s utility revolves around fostering engagement within the Sui ecosystem, encouraging participation, and driving excitement through community interactions. While primarily a meme coin, Suilama aims to be a recognizable symbol within the Sui network.
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