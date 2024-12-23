سعر SUIEET (SUIEET)
سعر SUIEET (SUIEET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 173.11K. يتم تحديث سعر SUIEET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUIEET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 301.91
- تغيير سعر SUIEET خلال اليوم هو -10.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر SUIEET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUIEET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUIEET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUIEET مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.03%
|30 يوم
|$ 0
|+528.91%
|60 يوم
|$ 0
|-16.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUIEET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.54%
-10.03%
-27.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Suieet is a memecoin project built under the sui blockchain. Suieet intends to be the sweetest memecoin to ever come out of the Blue water chain. This is a pure meme project with major focus on global in real life community building as our major marketing strategy. The Suieet project aims to revolutionize not only the meme ecosystem on sui but also influence the memecoin culture on other blockchains as well.
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