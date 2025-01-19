سعر SUIDeFAI by SuiAI (SUID)
سعر SUIDeFAI by SuiAI (SUID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 380.65K. يتم تحديث سعر SUID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUIDeFAI by SuiAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.39K
- تغيير سعر SUIDeFAI by SuiAI خلال اليوم هو -6.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SUIDeFAI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUIDeFAI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUIDeFAI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUIDeFAI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUIDeFAI by SuiAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.30%
-6.45%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.
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