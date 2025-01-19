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سعر SUIDeFAI by SuiAI (SUID) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 380.65K . يتم تحديث سعر SUID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUIDeFAI by SuiAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.39K - تغيير سعر SUIDeFAI by SuiAI خلال اليوم هو -6.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر SUIDeFAI by SuiAI (SUID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUIDeFAI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUIDeFAI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUIDeFAI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUIDeFAI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUIDeFAI by SuiAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00174686$ 0.00174686 $ 0.00174686 تغير السعر (1 ساعة) +1.30% تغير السعر (1يوم) -6.45% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: