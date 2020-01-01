توكنوميكس SUICY the Seal (SUICY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SUICY the Seal (SUICY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SUICY the Seal (SUICY) SUICY the Seal is a meme token hosted on the Sui blockchain, created primarily for entertainment purposes. With an adorable cartoon seal as its mascot, SUICY the Seal leverages internet culture to foster a sense of community and amusement. The project focuses on bringing fun and lightheartedness to the world of cryptocurrencies, without the traditional emphasis on practical utility or financial gain. The core idea behind SUICY the Seal is to engage users through humor and memes, creating a token that represents a playful and carefree approach to digital currencies. The token doesn't claim to offer revolutionary technology or significant returns on investment, but rather aims to provide a platform for users to share laughs and enjoy the lighter side of the crypto space. By embracing the meme culture, SUICY the Seal encourages a communal atmosphere where participants can bond over shared jokes and the whimsical nature of the token. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the space, SUICY the Seal offers a refreshing and entertaining experience on the Sui blockchain. 🦭 الموقع الرسمي: https://suicy.xyz/ اشتر SUICY الآن!

توكنوميكس SUICY the Seal (SUICY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SUICY the Seal (SUICY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.02K $ 45.02K $ 45.02K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 45.02K $ 45.02K $ 45.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01391738 $ 0.01391738 $ 0.01391738 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SUICY the Seal (SUICY)

توكنوميكس SUICY the Seal (SUICY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SUICY the Seal (SUICY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUICY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUICY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUICY، استكشف السعر المباشر لتوكن SUICY!

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