سعر SUICY the Seal (SUICY)
سعر SUICY the Seal (SUICY) المباشر لليوم هو USD 0.01112169. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.22M. يتم تحديث سعر SUICY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUICY the Seal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.58M
- تغيير سعر SUICY the Seal خلال اليوم هو +25.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SUICY the Seal مقابل USD هو $ +0.00226778 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUICY the Seal مقابل USD هو $ +0.8835614597 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUICY the Seal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUICY the Seal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00226778
|+25.61%
|30 يوم
|$ +0.8835614597
|+7,944.49%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUICY the Seal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.65%
+25.61%
+21.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
**SUICY the Seal** is a meme token hosted on the Sui blockchain, created primarily for entertainment purposes. With an adorable cartoon seal as its mascot, SUICY the Seal leverages internet culture to foster a sense of community and amusement. The project focuses on bringing fun and lightheartedness to the world of cryptocurrencies, without the traditional emphasis on practical utility or financial gain. The core idea behind SUICY the Seal is to engage users through humor and memes, creating a token that represents a playful and carefree approach to digital currencies. The token doesn't claim to offer revolutionary technology or significant returns on investment, but rather aims to provide a platform for users to share laughs and enjoy the lighter side of the crypto space. By embracing the meme culture, SUICY the Seal encourages a communal atmosphere where participants can bond over shared jokes and the whimsical nature of the token. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the space, SUICY the Seal offers a refreshing and entertaining experience on the Sui blockchain. 🦭
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