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سعر SUICY the Seal (SUICY) المباشر لليوم هو USD 0.01112169 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.22M . يتم تحديث سعر SUICY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUICY the Seal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.58M - تغيير سعر SUICY the Seal خلال اليوم هو +25.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر SUICY the Seal (SUICY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUICY the Seal مقابل USD هو $ +0.00226778 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUICY the Seal مقابل USD هو $ +0.8835614597 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUICY the Seal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUICY the Seal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00226778 +25.61% 30 يوم $ +0.8835614597 +7,944.49% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SUICY the Seal (SUICY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUICY the Seal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00816947$ 0.00816947 $ 0.00816947 24 ساعة مرتفع $ 0.01173594$ 0.01173594 $ 0.01173594 عالية طوال الوقت $ 0.01391738$ 0.01391738 $ 0.01391738 تغير السعر (1 ساعة) -3.65% تغير السعر (1يوم) +25.61% تغير السعر (7 أيام) +21.13%

معلومات سوق SUICY the Seal (SUICY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: