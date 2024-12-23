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سعر Suiba Inu (SUIB) المباشر لليوم هو USD 0.00133381 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر SUIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Suiba Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.37K - تغيير سعر Suiba Inu خلال اليوم هو -8.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Suiba Inu (SUIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Suiba Inu مقابل USD هو $ -0.000130174028058311 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Suiba Inu مقابل USD هو $ -0.0001851105 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Suiba Inu مقابل USD هو $ -0.0000901732 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Suiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000130174028058311 -8.89% 30 يوم $ -0.0001851105 -13.87% 60 يوم $ -0.0000901732 -6.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Suiba Inu (SUIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Suiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00126919$ 0.00126919 $ 0.00126919 24 ساعة مرتفع $ 0.00150866$ 0.00150866 $ 0.00150866 عالية طوال الوقت $ 0.00467352$ 0.00467352 $ 0.00467352 تغير السعر (1 ساعة) +1.10% تغير السعر (1يوم) -8.89% تغير السعر (7 أيام) -8.58%

معلومات سوق Suiba Inu (SUIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: