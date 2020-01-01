توكنوميكس Sui Universe (SU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sui Universe (SU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sui Universe (SU) Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space. Core Vision Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment. الموقع الرسمي: https://suiuniverse.com اشتر SU الآن!

توكنوميكس Sui Universe (SU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sui Universe (SU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.28K $ 14.28K $ 14.28K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.71K $ 14.71K $ 14.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00026084 $ 0.00026084 $ 0.00026084 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000114 $ 0.00000114 $ 0.00000114 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Sui Universe (SU)

توكنوميكس Sui Universe (SU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sui Universe (SU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SU، استكشف السعر المباشر لتوكن SU!

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