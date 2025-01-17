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سعر Sui Universe (SU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.64M . يتم تحديث سعر SU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sui Universe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.93K - تغيير سعر Sui Universe خلال اليوم هو -12.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.89B

أداء سعر Sui Universe (SU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sui Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sui Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sui Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sui Universe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sui Universe (SU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sui Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.71% تغير السعر (1يوم) -12.14% تغير السعر (7 أيام) +45.40%

معلومات سوق Sui Universe (SU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: