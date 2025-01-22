سعر SUI TRUMP (SUITRUMP)
سعر SUI TRUMP (SUITRUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00004284. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 427.53K. يتم تحديث سعر SUITRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUI TRUMP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.99K
- تغيير سعر SUI TRUMP خلال اليوم هو -3.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر SUI TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUI TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUI TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUI TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUI TRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-3.24%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration.
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€0.000040698
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RM0.0001897812
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₹0.0037000908
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NT$0.0014021532
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HK$0.0003332952
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