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سعر SUI TRUMP (SUITRUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00004284 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 427.53K . يتم تحديث سعر SUITRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUI TRUMP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.99K - تغيير سعر SUI TRUMP خلال اليوم هو -3.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر SUI TRUMP (SUITRUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUI TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUI TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUI TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUI TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SUI TRUMP (SUITRUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUI TRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00004121$ 0.00004121 $ 0.00004121 24 ساعة مرتفع $ 0.00004577$ 0.00004577 $ 0.00004577 عالية طوال الوقت $ 0.00004577$ 0.00004577 $ 0.00004577 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -3.24% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SUI TRUMP (SUITRUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: