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سعر SUI Plop (PLOP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.39K . يتم تحديث سعر PLOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUI Plop الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SUI Plop خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر SUI Plop (PLOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUI Plop مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUI Plop مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUI Plop مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUI Plop مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -47.11% 60 يوم $ 0 -11.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SUI Plop (PLOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUI Plop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -14.13%

معلومات سوق SUI Plop (PLOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: