سعر SUI Plop (PLOP)
سعر SUI Plop (PLOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.39K. يتم تحديث سعر PLOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUI Plop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SUI Plop خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر SUI Plop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUI Plop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUI Plop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUI Plop مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-47.11%
|60 يوم
|$ 0
|-11.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUI Plop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-14.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project aims to create and share memes that engage the community and promote the Suichain ecosystem. Inspired by the concept of Suichain as a 'drop of water,' we use this imagery to creatively represent and spread awareness of the ecosystem. Each meme serves as a unique expression of Suichain’s values, highlighting its importance and potential within the blockchain space. By leveraging this symbolic representation, we foster community involvement and generate interest in Suichain, helping to build a stronger, more connected network
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