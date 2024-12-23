سعر Sui Monster (SUIMON)
سعر Sui Monster (SUIMON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 626.12K. يتم تحديث سعر SUIMON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sui Monster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.36K
- تغيير سعر Sui Monster خلال اليوم هو -5.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Sui Monster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sui Monster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sui Monster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sui Monster مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.07%
|30 يوم
|$ 0
|+125.81%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sui Monster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
-5.07%
-34.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is Sui Chain meme token. We developed it by discovering the future development potential of Suichain and the positive aspects of meme tokens. I think it would be better if SUIMON did its best to grow into the meme token representing Suichain and thereby revitalize Suichain's meme token market. We will contribute to the future development of SuiChain and create a good meme token market by maximizing the strengths of meme tokens.
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