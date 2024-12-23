سعر SUI Dog (SUIDOG)
سعر SUI Dog (SUIDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.19K. يتم تحديث سعر SUIDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUI Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 400.15
- تغيير سعر SUI Dog خلال اليوم هو -3.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SUIDOG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SUIDOG.
خلال اليوم، كان سعر SUI Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUI Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUI Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUI Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.88%
|30 يوم
|$ 0
|+67.46%
|60 يوم
|$ 0
|-16.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUI Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
-3.88%
-31.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
our project is about a beautiful dog that conquers the sui network. about the power of the community that supports the project, each drawing is handmade by the artist. we represent the main animal memes on the sui network, we work hard to make everyone in the cryptocommunity aware of us, the power of our community takeover is getting stronger every day. and our prekarsan meme dog will conquer the world.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SUIDOG إلى AUD
A$--
|1 SUIDOG إلى GBP
￡--
|1 SUIDOG إلى EUR
€--
|1 SUIDOG إلى USD
$--
|1 SUIDOG إلى MYR
RM--
|1 SUIDOG إلى TRY
₺--
|1 SUIDOG إلى JPY
¥--
|1 SUIDOG إلى RUB
₽--
|1 SUIDOG إلى INR
₹--
|1 SUIDOG إلى IDR
Rp--
|1 SUIDOG إلى PHP
₱--
|1 SUIDOG إلى EGP
￡E.--
|1 SUIDOG إلى BRL
R$--
|1 SUIDOG إلى CAD
C$--
|1 SUIDOG إلى BDT
৳--
|1 SUIDOG إلى NGN
₦--
|1 SUIDOG إلى UAH
₴--
|1 SUIDOG إلى VES
Bs--
|1 SUIDOG إلى PKR
Rs--
|1 SUIDOG إلى KZT
₸--
|1 SUIDOG إلى THB
฿--
|1 SUIDOG إلى TWD
NT$--
|1 SUIDOG إلى CHF
Fr--
|1 SUIDOG إلى HKD
HK$--
|1 SUIDOG إلى MAD
.د.م--