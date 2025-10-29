معلومات سعر Sui DePIN (SUIDEPIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00004518 $ 0.00004518 $ 0.00004518 24 ساعة منخفض $ 0.00033269 $ 0.00033269 $ 0.00033269 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00004518$ 0.00004518 $ 0.00004518 24 ساعة مرتفع $ 0.00033269$ 0.00033269 $ 0.00033269 عالية طوال الوقت $ 0.02374623$ 0.02374623 $ 0.02374623 أدنى سعر $ 0.00004336$ 0.00004336 $ 0.00004336 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -14.69% تغير السعر (7 أيام) -86.02% تغير السعر (7 أيام) -86.02%

سعر Sui DePIN (SUIDEPIN) في الوقت الحقيقي هو $0.0000473. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUIDEPIN بين أدنى سعر $ 0.00004518 وأعلى سعر $ 0.00033269، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUIDEPIN على الإطلاق هو $ 0.02374623، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004336.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUIDEPIN +0.01% على مدار الساعة الماضية، -14.69% على مدار 24 ساعة، و -86.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sui DePIN (SUIDEPIN)

القيمة السوقية $ 47.29K$ 47.29K $ 47.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.29K$ 47.29K $ 47.29K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sui DePIN هي $ 47.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUIDEPIN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.29K.