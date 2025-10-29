سعر Sui DePIN المباشر اليوم هو 0.0000473 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SUIDEPIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SUIDEPIN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Sui DePIN المباشر اليوم هو 0.0000473 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SUIDEPIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SUIDEPIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Sui DePIN (SUIDEPIN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SUIDEPIN إلى USD:

--
----
-14.60%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Sui DePIN (SUIDEPIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:15:46 (UTC+8)

معلومات سعر Sui DePIN (SUIDEPIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00004518
$ 0.00004518$ 0.00004518
24 ساعة منخفض
$ 0.00033269
$ 0.00033269$ 0.00033269
24 ساعة مرتفع

$ 0.00004518
$ 0.00004518$ 0.00004518

$ 0.00033269
$ 0.00033269$ 0.00033269

$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623

$ 0.00004336
$ 0.00004336$ 0.00004336

+0.01%

-14.69%

-86.02%

-86.02%

سعر Sui DePIN (SUIDEPIN) في الوقت الحقيقي هو $0.0000473. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUIDEPIN بين أدنى سعر $ 0.00004518 وأعلى سعر $ 0.00033269، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUIDEPIN على الإطلاق هو $ 0.02374623، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004336.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUIDEPIN +0.01% على مدار الساعة الماضية، -14.69% على مدار 24 ساعة، و -86.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sui DePIN (SUIDEPIN)

$ 47.29K
$ 47.29K$ 47.29K

--
----

$ 47.29K
$ 47.29K$ 47.29K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sui DePIN هي $ 47.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUIDEPIN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.29K.

سجل سعر Sui DePIN (SUIDEPIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sui DePIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sui DePIN مقابل USD هو $ -0.0000416925 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sui DePIN مقابل USD هو $ -0.0000244004 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sui DePIN مقابل USD هو $ -0.00011235171692138095 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-14.69%
30 يوم$ -0.0000416925-88.14%
60 يوم$ -0.0000244004-51.58%
90 يوم$ -0.00011235171692138095-70.37%

ما هو Sui DePIN ( SUIDEPIN )

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

المصدر Sui DePIN (SUIDEPIN)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Sui DePIN (USD)

كم ستكون قيمة Sui DePIN (SUIDEPIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Sui DePIN (SUIDEPIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Sui DePIN.

تحقق الآن من توقعات سعر Sui DePIN!

عملة SUIDEPIN إلى العملات المحلية

توكنوميكس Sui DePIN (SUIDEPIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Sui DePIN (SUIDEPIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SUIDEPIN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Sui DePIN (SUIDEPIN)

كم يساوي Sui DePIN (SUIDEPIN) اليوم؟
سعر SUIDEPIN المباشر في USD هو USD 0.0000473، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SUIDEPIN إلى USD الحالي؟
سعر SUIDEPIN إلى USD الحالي هو $ 0.0000473. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Sui DePIN ؟
القيمة السوقية لعملة SUIDEPIN هي $ 47.29K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SUIDEPIN؟
العرض المتداول لتوكن SUIDEPIN هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SUIDEPIN؟
حقق SUIDEPIN سعرًا قياسيًا قدره 0.02374623 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SUIDEPIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00004336 SUIDEPIN.
ما هو حجم تداول SUIDEPIN؟
حجم تداول SUIDEPIN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SUIDEPIN هذا العام؟
قد يرتفع SUIDEPIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SUIDEPIN لمزيد من التحليل المتعمق.
