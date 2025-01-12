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سعر SUI DAWG (DAWG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.50K . يتم تحديث سعر DAWG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUI DAWG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.26 - تغيير سعر SUI DAWG خلال اليوم هو -1.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر SUI DAWG (DAWG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUI DAWG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUI DAWG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUI DAWG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUI DAWG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.11% 30 يوم $ 0 -16.90% 60 يوم $ 0 -3.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SUI DAWG (DAWG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUI DAWG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.11% تغير السعر (7 أيام) -9.35%

معلومات سوق SUI DAWG (DAWG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: