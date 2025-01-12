سعر SUI DAWG (DAWG)
سعر SUI DAWG (DAWG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.50K. يتم تحديث سعر DAWG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUI DAWG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.26
- تغيير سعر SUI DAWG خلال اليوم هو -1.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر SUI DAWG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUI DAWG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUI DAWG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUI DAWG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.11%
|30 يوم
|$ 0
|-16.90%
|60 يوم
|$ 0
|-3.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUI DAWG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.11%
-9.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DAWG is a meme coin on Sui network. It is a community-driven project focused on onboarding new users to the Sui Network. Combining the power of meme culture with the accessibility of Sui blockchain, DAWG bings a vibrant, fast-growing community where anyone can join the fun. Dawg was always overlooked, and written off as ordinary. But one day, his owner got him a fresh SUI bandana and put it around his head. Something clicked. He felt a shift—an awakening of the DAWG inside him. From that moment on, he became SUI $DAWG! You only live once. Embrace that DAWG in you.
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