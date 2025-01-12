احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHAD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHAD.

سعر Sui Chad (CHAD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 457.41K . يتم تحديث سعر CHAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sui Chad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 811.55 - تغيير سعر Sui Chad خلال اليوم هو -6.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Sui Chad (CHAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sui Chad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sui Chad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sui Chad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sui Chad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sui Chad (CHAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sui Chad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -6.81% تغير السعر (7 أيام) +3.00%

معلومات سوق Sui Chad (CHAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: