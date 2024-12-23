سعر SUI CAT (SUICAT)
سعر SUI CAT (SUICAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 201.19K. يتم تحديث سعر SUICAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUI CAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.26K
- تغيير سعر SUI CAT خلال اليوم هو -28.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر SUI CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUI CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUI CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUI CAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-28.80%
|30 يوم
|$ 0
|+81.90%
|60 يوم
|$ 0
|-19.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUI CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.42%
-28.80%
-50.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SUI CAT is the first cat-themed meme coin on the SUI blockchain. It is a community-driven project focused on onboarding new users to the SUI network. The team and the community is committed to creating original content that fosters a fun, close-knit experience while also promoting the incredible technology behind SUI. Through word of mouth and social media, the SUI CAT community is spreading the message that this is the original cat coin on SUI and has the potential to become a blue-chip project, rivaling the success of other meme coins on different blockchains.
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