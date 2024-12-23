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سعر SUI CAT (SUICAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 201.19K . يتم تحديث سعر SUICAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUI CAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.26K - تغيير سعر SUI CAT خلال اليوم هو -28.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر SUI CAT (SUICAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUI CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUI CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUI CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUI CAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -28.80% 30 يوم $ 0 +81.90% 60 يوم $ 0 -19.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SUI CAT (SUICAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUI CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.42% تغير السعر (1يوم) -28.80% تغير السعر (7 أيام) -50.10%

معلومات سوق SUI CAT (SUICAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: