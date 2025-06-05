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سعر Sui Booster DAO (BOOST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.26K . يتم تحديث سعر BOOST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sui Booster DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Sui Booster DAO خلال اليوم هو +4.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Sui Booster DAO (BOOST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sui Booster DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sui Booster DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sui Booster DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sui Booster DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sui Booster DAO (BOOST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sui Booster DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00705847$ 0.00705847 $ 0.00705847 تغير السعر (1 ساعة) +3.20% تغير السعر (1يوم) +4.92% تغير السعر (7 أيام) -40.79%

معلومات سوق Sui Booster DAO (BOOST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: