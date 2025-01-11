احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SUGARB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SUGARB.

سعر SugarBlock (SUGARB) المباشر لليوم هو USD 0.00268278 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 411.60K . يتم تحديث سعر SUGARB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SugarBlock الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.47 - تغيير سعر SugarBlock خلال اليوم هو -2.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 153.40M

أداء سعر SugarBlock (SUGARB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SugarBlock مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SugarBlock مقابل USD هو $ -0.0007635948 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SugarBlock مقابل USD هو $ -0.0000836576 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SugarBlock مقابل USD هو $ +0.0004158808952516136 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.31% 30 يوم $ -0.0007635948 -28.46% 60 يوم $ -0.0000836576 -3.11% 90 يوم $ +0.0004158808952516136 +18.35%

تحليل سعر SugarBlock (SUGARB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SugarBlock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00265257$ 0.00265257 $ 0.00265257 24 ساعة مرتفع $ 0.0027648$ 0.0027648 $ 0.0027648 عالية طوال الوقت $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -2.31% تغير السعر (7 أيام) -32.77%

معلومات سوق SugarBlock (SUGARB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: