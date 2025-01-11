سعر SugarBlock (SUGARB)
سعر SugarBlock (SUGARB) المباشر لليوم هو USD 0.00268278. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 411.60K. يتم تحديث سعر SUGARB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SugarBlock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.47
- تغيير سعر SugarBlock خلال اليوم هو -2.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 153.40M
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خلال اليوم، كان سعر SugarBlock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SugarBlock مقابل USD هو $ -0.0007635948 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SugarBlock مقابل USD هو $ -0.0000836576 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SugarBlock مقابل USD هو $ +0.0004158808952516136 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.31%
|30 يوم
|$ -0.0007635948
|-28.46%
|60 يوم
|$ -0.0000836576
|-3.11%
|90 يوم
|$ +0.0004158808952516136
|+18.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SugarBlock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-2.31%
-32.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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