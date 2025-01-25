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سعر Sugar Kingdom Odyssey (SKO) المباشر لليوم هو USD 0.00132122 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sugar Kingdom Odyssey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.88K - تغيير سعر Sugar Kingdom Odyssey خلال اليوم هو +10.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sugar Kingdom Odyssey (SKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sugar Kingdom Odyssey مقابل USD هو $ +0.00012591 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sugar Kingdom Odyssey مقابل USD هو $ -0.0004346073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sugar Kingdom Odyssey مقابل USD هو $ -0.0002211263 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sugar Kingdom Odyssey مقابل USD هو $ -0.0011583753427466703 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012591 +10.53% 30 يوم $ -0.0004346073 -32.89% 60 يوم $ -0.0002211263 -16.73% 90 يوم $ -0.0011583753427466703 -46.71%

تحليل سعر Sugar Kingdom Odyssey (SKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sugar Kingdom Odyssey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00105544$ 0.00105544 $ 0.00105544 24 ساعة مرتفع $ 0.00134323$ 0.00134323 $ 0.00134323 عالية طوال الوقت $ 0.146464$ 0.146464 $ 0.146464 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +10.53% تغير السعر (7 أيام) -23.58%

معلومات سوق Sugar Kingdom Odyssey (SKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: