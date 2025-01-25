سعر Sugar Kingdom Odyssey (SKO)
سعر Sugar Kingdom Odyssey (SKO) المباشر لليوم هو USD 0.00132122. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sugar Kingdom Odyssey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.88K
- تغيير سعر Sugar Kingdom Odyssey خلال اليوم هو +10.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sugar Kingdom Odyssey مقابل USD هو $ +0.00012591 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sugar Kingdom Odyssey مقابل USD هو $ -0.0004346073 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sugar Kingdom Odyssey مقابل USD هو $ -0.0002211263 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sugar Kingdom Odyssey مقابل USD هو $ -0.0011583753427466703 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012591
|+10.53%
|30 يوم
|$ -0.0004346073
|-32.89%
|60 يوم
|$ -0.0002211263
|-16.73%
|90 يوم
|$ -0.0011583753427466703
|-46.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sugar Kingdom Odyssey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+10.53%
-23.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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