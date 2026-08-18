سعر SUGAR BUSH اليوم

السعر المباشر لمشروع SUGAR BUSH (SUGAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUGAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUGAR.

يحتل SUGAR BUSH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,914.1، مع عرض متداول قدره 954.92M SUGAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUGAR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01586994، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUGAR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SUGAR BUSH (SUGAR)

القيمة السوقية $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K إمداد دورة التداول 954.92M 954.92M 954.92M إجمالي العرض 954,920,000.0 954,920,000.0 954,920,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SUGAR BUSH هي $ 11.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUGAR يبلغ 954.92M، مع إجمالي عرض 954920000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.91K.