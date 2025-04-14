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سعر Sudo Labs (SUDO) المباشر لليوم هو USD 0.0076668 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.67K . يتم تحديث سعر SUDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sudo Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Sudo Labs خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Sudo Labs (SUDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sudo Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sudo Labs مقابل USD هو $ -0.0015047812 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sudo Labs مقابل USD هو $ -0.0056639366 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sudo Labs مقابل USD هو $ -0.5197578160243313 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ -0.0015047812 -19.62% 60 يوم $ -0.0056639366 -73.87% 90 يوم $ -0.5197578160243313 -98.54%

تحليل سعر Sudo Labs (SUDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sudo Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00745598$ 0.00745598 $ 0.00745598 24 ساعة مرتفع $ 0.00766486$ 0.00766486 $ 0.00766486 عالية طوال الوقت $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -10.84%

معلومات سوق Sudo Labs (SUDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: