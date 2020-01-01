توكنوميكس Success Kid (SKID) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Success Kid (SKID)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Success Kid (SKID) $SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way الموقع الرسمي: https://successkidsol.com/ الوثيقة البيضاء: https://successkidsol.com/ اشتر SKID الآن!

توكنوميكس Success Kid (SKID) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Success Kid (SKID)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 475.44K $ 475.44K $ 475.44K إجمالي العرض: $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M العرض المتداول: $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 475.44K $ 475.44K $ 475.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.256026 $ 0.256026 $ 0.256026 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00418837 $ 0.00418837 $ 0.00418837 السعر الحالي: $ 0.00535159 $ 0.00535159 $ 0.00535159 معرفة المزيد عن سعر Success Kid (SKID)

توكنوميكس Success Kid (SKID): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Success Kid (SKID) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKID التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKID التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKID، استكشف السعر المباشر لتوكن SKID!

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