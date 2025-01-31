سعر Substratum (SUB)
سعر Substratum (SUB) المباشر لليوم هو USD 0.00034622. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.10K. يتم تحديث سعر SUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Substratum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Substratum خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 251.58M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SUB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SUB.
خلال اليوم، كان سعر Substratum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Substratum مقابل USD هو $ -0.0000897594 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Substratum مقابل USD هو $ -0.0001434723 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Substratum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000897594
|-25.92%
|60 يوم
|$ -0.0001434723
|-41.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Substratum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Substratum Network will bring the decentralized web worldwide without the need of special software for the average internet user
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SUB إلى AUD
A$0.000553952
|1 SUB إلى GBP
￡0.000276976
|1 SUB إلى EUR
€0.0003323712
|1 SUB إلى USD
$0.00034622
|1 SUB إلى MYR
RM0.0015268302
|1 SUB إلى TRY
₺0.012411987
|1 SUB إلى JPY
¥0.0533282666
|1 SUB إلى RUB
₽0.034085359
|1 SUB إلى INR
₹0.0299965008
|1 SUB إلى IDR
Rp5.6757367968
|1 SUB إلى PHP
₱0.0202157858
|1 SUB إلى EGP
￡E.0.0173871684
|1 SUB إلى BRL
R$0.0020323114
|1 SUB إلى CAD
C$0.0004985568
|1 SUB إلى BDT
৳0.0422319156
|1 SUB إلى NGN
₦0.5351141698
|1 SUB إلى UAH
₴0.0144685338
|1 SUB إلى VES
Bs0.01973454
|1 SUB إلى PKR
Rs0.0965469092
|1 SUB إلى KZT
₸0.1796674068
|1 SUB إلى THB
฿0.0116399164
|1 SUB إلى TWD
NT$0.0113975624
|1 SUB إلى CHF
Fr0.000311598
|1 SUB إلى HKD
HK$0.0026970538
|1 SUB إلى MAD
.د.م0.0034725866