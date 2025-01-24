سعر Subava Token (SUBAVA)
سعر Subava Token (SUBAVA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUBAVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Subava Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.17
- تغيير سعر Subava Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SUBAVA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SUBAVA.
خلال اليوم، كان سعر Subava Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Subava Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Subava Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Subava Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-29.77%
|60 يوم
|$ 0
|-46.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Subava Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-21.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Embarking on an odyssey in the vast realm of decentralized finance, SUBAVA TOKEN pledges to redefine the narrative of meme projects. Our mission extends beyond the crypto space; it's a commitment to building a thriving and inclusive community on the Avalanche network. At SUBAVA, we believe in transparency, innovation, and sustainable growth. Renouncing ownership is not just a symbolic gesture; it's a testament to our unwavering dedication to decentralization. We strive to empower our holders, giving them a true sense of ownership and a voice in the evolution of SUBAVA. Our tokenomics script is not merely a set of rules; it's a dynamic composition that ensures every transaction contributes to the vitality of our ecosystem. With a deflationary mechanism, reflection rewards, and strategic allocations for liquidity, marketing, and the team, SUBAVA TOKEN is designed to stand the test of time. In collaboration with TraderJoe's Liquidity Book, we've orchestrated a cinematic launch, turning SUBAVA into more than just a token – it's an experience. SPOT and CURVE models guarantee a secure and rug-pull-free environment, and our commitment to burning tokens demonstrates our dedication to achieving a balanced and fair distribution. As we navigate this exciting journey, we invite you to join us in shaping the future of SUBAVA. Explore our story, participate in our community, and witness the emergence of a token that transcends the typical meme project – SUBAVA TOKEN, where innovation meets decentralization, and the community steers the ship.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SUBAVA إلى AUD
A$--
|1 SUBAVA إلى GBP
￡--
|1 SUBAVA إلى EUR
€--
|1 SUBAVA إلى USD
$--
|1 SUBAVA إلى MYR
RM--
|1 SUBAVA إلى TRY
₺--
|1 SUBAVA إلى JPY
¥--
|1 SUBAVA إلى RUB
₽--
|1 SUBAVA إلى INR
₹--
|1 SUBAVA إلى IDR
Rp--
|1 SUBAVA إلى PHP
₱--
|1 SUBAVA إلى EGP
￡E.--
|1 SUBAVA إلى BRL
R$--
|1 SUBAVA إلى CAD
C$--
|1 SUBAVA إلى BDT
৳--
|1 SUBAVA إلى NGN
₦--
|1 SUBAVA إلى UAH
₴--
|1 SUBAVA إلى VES
Bs--
|1 SUBAVA إلى PKR
Rs--
|1 SUBAVA إلى KZT
₸--
|1 SUBAVA إلى THB
฿--
|1 SUBAVA إلى TWD
NT$--
|1 SUBAVA إلى CHF
Fr--
|1 SUBAVA إلى HKD
HK$--
|1 SUBAVA إلى MAD
.د.م--