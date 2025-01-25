سعر stZIL (STZIL)
سعر stZIL (STZIL) المباشر لليوم هو USD 0.02332013. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STZIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق stZIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.84
- تغيير سعر stZIL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر stZIL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر stZIL مقابل USD هو $ -0.0007619106 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر stZIL مقابل USD هو $ -0.0038308910 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر stZIL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007619106
|-3.26%
|60 يوم
|$ -0.0038308910
|-16.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر stZIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-12.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Avely is a liquid staking protocol on Zilliqa, allowing users to stake ZIL, earn returns, and maintain liquidity through the stZIL token. This counters traditional staking's "lock-in" challenge. What makes your project unique? Avely is Zilliqa's only liquid staking protocol, enabling users to earn staking rewards and utilize their staked assets through stZIL. This token can be used in DeFi applications and provide liquidity for swaps while maintaining the staking position. History of your project. Avely aimed at enhancing asset utilization within Zilliqa by introducing liquid staking. Post a thorough security audit and bug bounty program, it was launched with a commitment to transparency and security. What’s next for your project? Avely plans to develop community governance features and considers introducing a governance token. There's a potential to create novel stZIL-based products that enhance the benefits of staking. What can your token be used for? The stZIL token signifies a user's stake within Avely. It's usable across the Zilliqa ecosystem, including in DeFi applications, providing liquidity for swaps, and as collateral.
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