سعر stUSDT Staked USDT اليوم

السعر المباشر لمشروع stUSDT Staked USDT (STUSDT) اليوم هو $ 0.983044، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STUSDT الحالي إلى USD هو $ 0.983044 لكل STUSDT.

يحتل stUSDT Staked USDT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 61,834,402، مع عرض متداول قدره 62.90M STUSDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STUSDT بين $ 0.983013 (أدنى) و$ 0.993661 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.01، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.159659.

على المدى القصير، تحرك STUSDT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 132.15.

معلومات سوق stUSDT Staked USDT (STUSDT)

القيمة السوقية $ 61.83M$ 61.83M $ 61.83M الحجم (24 ساعة) $ 132.15$ 132.15 $ 132.15 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 61.83M$ 61.83M $ 61.83M إمداد دورة التداول 62.90M 62.90M 62.90M إجمالي العرض 62,900,523.48452321 62,900,523.48452321 62,900,523.48452321

القيمة السوقية الحالية لـ stUSDT Staked USDT هي $ 61.83M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 132.15. العرض المتداول لـ STUSDT يبلغ 62.90M، مع إجمالي عرض 62900523.48452321. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61.83M.