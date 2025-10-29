معلومات سعر STUPID INU (STUPID) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00020782 $ 0.00020782 $ 0.00020782 24 ساعة منخفض $ 0.00022488 $ 0.00022488 $ 0.00022488 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00020782$ 0.00020782 $ 0.00020782 24 ساعة مرتفع $ 0.00022488$ 0.00022488 $ 0.00022488 عالية طوال الوقت $ 0.0068393$ 0.0068393 $ 0.0068393 أدنى سعر $ 0.00016425$ 0.00016425 $ 0.00016425 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) -6.24% تغير السعر (7 أيام) +23.10% تغير السعر (7 أيام) +23.10%

سعر STUPID INU (STUPID) في الوقت الحقيقي هو $0.00020961. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STUPID بين أدنى سعر $ 0.00020782 وأعلى سعر $ 0.00022488، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTUPID على الإطلاق هو $ 0.0068393، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00016425.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STUPID +0.58% على مدار الساعة الماضية، -6.24% على مدار 24 ساعة، و +23.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق STUPID INU (STUPID)

القيمة السوقية $ 208.80K$ 208.80K $ 208.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 208.80K$ 208.80K $ 208.80K إمداد دورة التداول 999.48M 999.48M 999.48M إجمالي العرض 999,478,653.763201 999,478,653.763201 999,478,653.763201

القيمة السوقية الحالية لـ STUPID INU هي $ 208.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STUPID يبلغ 999.48M، مع إجمالي عرض 999478653.763201. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 208.80K.