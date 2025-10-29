سعر STUPID INU المباشر اليوم هو 0.00020961 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STUPID إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STUPID بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر STUPID INU المباشر اليوم هو 0.00020961 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STUPID إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STUPID بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار STUPID INU

سعر STUPID INU (STUPID)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STUPID إلى USD:

$0.00020963
$0.00020963$0.00020963
-6.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار STUPID INU (STUPID) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:15:40 (UTC+8)

معلومات سعر STUPID INU (STUPID) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00020782
$ 0.00020782$ 0.00020782
24 ساعة منخفض
$ 0.00022488
$ 0.00022488$ 0.00022488
24 ساعة مرتفع

$ 0.00020782
$ 0.00020782$ 0.00020782

$ 0.00022488
$ 0.00022488$ 0.00022488

$ 0.0068393
$ 0.0068393$ 0.0068393

$ 0.00016425
$ 0.00016425$ 0.00016425

+0.58%

-6.24%

+23.10%

+23.10%

سعر STUPID INU (STUPID) في الوقت الحقيقي هو $0.00020961. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STUPID بين أدنى سعر $ 0.00020782 وأعلى سعر $ 0.00022488، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTUPID على الإطلاق هو $ 0.0068393، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00016425.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STUPID +0.58% على مدار الساعة الماضية، -6.24% على مدار 24 ساعة، و +23.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق STUPID INU (STUPID)

$ 208.80K
$ 208.80K$ 208.80K

--
----

$ 208.80K
$ 208.80K$ 208.80K

999.48M
999.48M 999.48M

999,478,653.763201
999,478,653.763201 999,478,653.763201

القيمة السوقية الحالية لـ STUPID INU هي $ 208.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STUPID يبلغ 999.48M، مع إجمالي عرض 999478653.763201. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 208.80K.

سجل سعر STUPID INU (STUPID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STUPID INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STUPID INU مقابل USD هو $ -0.0000276725 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STUPID INU مقابل USD هو $ -0.0001273348 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STUPID INU مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-6.24%
30 يوم$ -0.0000276725-13.20%
60 يوم$ -0.0001273348-60.74%
90 يوم$ 0--

ما هو STUPID INU ( STUPID )

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر STUPID INU (STUPID)

الموقع الرسمي

توقعات سعر STUPID INU (USD)

كم ستكون قيمة STUPID INU (STUPID) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك STUPID INU (STUPID) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة STUPID INU.

تحقق الآن من توقعات سعر STUPID INU!

عملة STUPID إلى العملات المحلية

توكنوميكس STUPID INU (STUPID)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس STUPID INU (STUPID) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس STUPID والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول STUPID INU (STUPID)

كم يساوي STUPID INU (STUPID) اليوم؟
سعر STUPID المباشر في USD هو USD 0.00020961، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر STUPID إلى USD الحالي؟
سعر STUPID إلى USD الحالي هو $ 0.00020961. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ STUPID INU ؟
القيمة السوقية لعملة STUPID هي $ 208.80K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن STUPID؟
العرض المتداول لتوكن STUPID هو 999.48M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ STUPID؟
حقق STUPID سعرًا قياسيًا قدره 0.0068393 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ STUPID؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00016425 STUPID.
ما هو حجم تداول STUPID؟
حجم تداول STUPID المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع STUPID هذا العام؟
قد يرتفع STUPID هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر STUPID لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:15:40 (UTC+8)

تحديثات STUPID INU (STUPID) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

