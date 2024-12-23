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سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

USD

مخطط سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) المباشر

$190.74
$190.74$190.74
-1.40%(1D)

سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) لليوم

سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) المباشر لليوم هو USD 190.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.97M. يتم تحديث سعر STRONGSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stronghold Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.52K
- تغيير سعر Stronghold Staked SOL خلال اليوم هو -1.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.40K

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أداء سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ -2.7575712869528 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ -56.2965485940 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ +11.1717753180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ +40.49027562621108 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -2.7575712869528-1.42%
30 يوم$ -56.2965485940-29.51%
60 يوم$ +11.1717753180+5.86%
90 يوم$ +40.49027562621108+26.95%

تحليل سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stronghold Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 188.02
$ 188.02$ 188.02

$ 199.06
$ 199.06$ 199.06

$ 278.09
$ 278.09$ 278.09

+0.90%

-1.42%

-20.42%

معلومات سوق Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 15.97M
$ 15.97M$ 15.97M

$ 87.52K
$ 87.52K$ 87.52K

84.40K
84.40K 84.40K

ما هو Stronghold Staked SOL ( STRONGSOL )

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المصدر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

الموقع الرسمي

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