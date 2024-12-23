سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)
سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) المباشر لليوم هو USD 190.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.97M. يتم تحديث سعر STRONGSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stronghold Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.52K
- تغيير سعر Stronghold Staked SOL خلال اليوم هو -1.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.40K
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خلال اليوم، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ -2.7575712869528 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ -56.2965485940 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ +11.1717753180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ +40.49027562621108 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.7575712869528
|-1.42%
|30 يوم
|$ -56.2965485940
|-29.51%
|60 يوم
|$ +11.1717753180
|+5.86%
|90 يوم
|$ +40.49027562621108
|+26.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stronghold Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.90%
-1.42%
-20.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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