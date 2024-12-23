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سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) المباشر لليوم هو USD 190.74 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.97M . يتم تحديث سعر STRONGSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stronghold Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.52K - تغيير سعر Stronghold Staked SOL خلال اليوم هو -1.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.40K

أداء سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ -2.7575712869528 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ -56.2965485940 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ +11.1717753180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stronghold Staked SOL مقابل USD هو $ +40.49027562621108 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.7575712869528 -1.42% 30 يوم $ -56.2965485940 -29.51% 60 يوم $ +11.1717753180 +5.86% 90 يوم $ +40.49027562621108 +26.95%

تحليل سعر Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stronghold Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 188.02$ 188.02 $ 188.02 24 ساعة مرتفع $ 199.06$ 199.06 $ 199.06 عالية طوال الوقت $ 278.09$ 278.09 $ 278.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.90% تغير السعر (1يوم) -1.42% تغير السعر (7 أيام) -20.42%

معلومات سوق Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: