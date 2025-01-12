سعر StrongHands Finance (ISHND)
سعر StrongHands Finance (ISHND) المباشر لليوم هو USD 0.00186626. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.08K. يتم تحديث سعر ISHND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StrongHands Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.91
- تغيير سعر StrongHands Finance خلال اليوم هو -0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.51M
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خلال اليوم، كان سعر StrongHands Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StrongHands Finance مقابل USD هو $ -0.0004130850 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StrongHands Finance مقابل USD هو $ -0.0005380136 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StrongHands Finance مقابل USD هو $ -0.0007119245633219527 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.51%
|30 يوم
|$ -0.0004130850
|-22.13%
|60 يوم
|$ -0.0005380136
|-28.82%
|90 يوم
|$ -0.0007119245633219527
|-27.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StrongHands Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
-0.51%
-2.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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