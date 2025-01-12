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سعر StrongHands Finance (ISHND) المباشر لليوم هو USD 0.00186626 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.08K . يتم تحديث سعر ISHND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StrongHands Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.91 - تغيير سعر StrongHands Finance خلال اليوم هو -0.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.51M

أداء سعر StrongHands Finance (ISHND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StrongHands Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StrongHands Finance مقابل USD هو $ -0.0004130850 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StrongHands Finance مقابل USD هو $ -0.0005380136 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StrongHands Finance مقابل USD هو $ -0.0007119245633219527 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.51% 30 يوم $ -0.0004130850 -22.13% 60 يوم $ -0.0005380136 -28.82% 90 يوم $ -0.0007119245633219527 -27.61%

تحليل سعر StrongHands Finance (ISHND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StrongHands Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00186223$ 0.00186223 $ 0.00186223 24 ساعة مرتفع $ 0.0018895$ 0.0018895 $ 0.0018895 عالية طوال الوقت $ 3.79$ 3.79 $ 3.79 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) -0.51% تغير السعر (7 أيام) -2.04%

معلومات سوق StrongHands Finance (ISHND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: