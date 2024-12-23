سعر StrongHands (SHND)
سعر StrongHands (SHND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 351.31K. يتم تحديث سعر SHND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StrongHands الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.65K
- تغيير سعر StrongHands خلال اليوم هو +0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.89B
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خلال اليوم، كان سعر StrongHands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StrongHands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StrongHands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StrongHands مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.39%
|30 يوم
|$ 0
|+24.67%
|60 يوم
|$ 0
|+31.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StrongHands: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.39%
+1.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated!
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