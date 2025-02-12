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سعر Stripto (STRIP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STRIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stripto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.15K - تغيير سعر Stripto خلال اليوم هو -52.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Stripto (STRIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stripto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stripto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stripto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stripto مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -52.91% 30 يوم $ 0 -65.16% 60 يوم $ 0 -66.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stripto (STRIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stripto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -52.91% تغير السعر (7 أيام) -64.62%

معلومات سوق Stripto (STRIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: