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سعر Strips Finance (STRP) المباشر لليوم هو USD 1.096 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.21M . يتم تحديث سعر STRP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Strips Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 231.34K - تغيير سعر Strips Finance خلال اليوم هو +67.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.28M

أداء سعر Strips Finance (STRP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Strips Finance مقابل USD هو $ +0.439974 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Strips Finance مقابل USD هو $ +2.2937349944 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Strips Finance مقابل USD هو $ +1.7884538960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Strips Finance مقابل USD هو $ +0.63530442352874747 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.439974 +67.10% 30 يوم $ +2.2937349944 +209.28% 60 يوم $ +1.7884538960 +163.18% 90 يوم $ +0.63530442352874747 +137.90%

تحليل سعر Strips Finance (STRP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Strips Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.654838$ 0.654838 $ 0.654838 24 ساعة مرتفع $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 عالية طوال الوقت $ 9.71$ 9.71 $ 9.71 تغير السعر (1 ساعة) -5.53% تغير السعر (1يوم) +67.10% تغير السعر (7 أيام) +9.70%

معلومات سوق Strips Finance (STRP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: