سعر Strips Finance (STRP)
سعر Strips Finance (STRP) المباشر لليوم هو USD 1.096. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.21M. يتم تحديث سعر STRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Strips Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 231.34K
- تغيير سعر Strips Finance خلال اليوم هو +67.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.28M
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خلال اليوم، كان سعر Strips Finance مقابل USD هو $ +0.439974 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Strips Finance مقابل USD هو $ +2.2937349944 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Strips Finance مقابل USD هو $ +1.7884538960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Strips Finance مقابل USD هو $ +0.63530442352874747 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.439974
|+67.10%
|30 يوم
|$ +2.2937349944
|+209.28%
|60 يوم
|$ +1.7884538960
|+163.18%
|90 يوم
|$ +0.63530442352874747
|+137.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Strips Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.53%
+67.10%
+9.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Strips Finance (also RabbitX) is a hybrid decentralised orderbook perpetuals and derivatives exchange built on Starknet. Our mission is to accelerate the development of a global, open and transparent financial system by providing robust, open access to markets.
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