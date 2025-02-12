سعر Strip Finance (STRIP)
سعر Strip Finance (STRIP) المباشر لليوم هو USD 0.00309935. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STRIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Strip Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.71
- تغيير سعر Strip Finance خلال اليوم هو -16.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Strip Finance مقابل USD هو $ -0.000628885318936875 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Strip Finance مقابل USD هو $ -0.0015075910 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Strip Finance مقابل USD هو $ -0.0017266488 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Strip Finance مقابل USD هو $ -0.002113914087089086 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000628885318936875
|-16.86%
|30 يوم
|$ -0.0015075910
|-48.64%
|60 يوم
|$ -0.0017266488
|-55.71%
|90 يوم
|$ -0.002113914087089086
|-40.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Strip Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-16.86%
-24.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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