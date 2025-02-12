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سعر Strip Finance (STRIP) المباشر لليوم هو USD 0.00309935 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STRIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Strip Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.71 - تغيير سعر Strip Finance خلال اليوم هو -16.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Strip Finance (STRIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Strip Finance مقابل USD هو $ -0.000628885318936875 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Strip Finance مقابل USD هو $ -0.0015075910 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Strip Finance مقابل USD هو $ -0.0017266488 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Strip Finance مقابل USD هو $ -0.002113914087089086 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000628885318936875 -16.86% 30 يوم $ -0.0015075910 -48.64% 60 يوم $ -0.0017266488 -55.71% 90 يوم $ -0.002113914087089086 -40.54%

تحليل سعر Strip Finance (STRIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Strip Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00309431$ 0.00309431 $ 0.00309431 24 ساعة مرتفع $ 0.00580423$ 0.00580423 $ 0.00580423 عالية طوال الوقت $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -16.86% تغير السعر (7 أيام) -24.14%

معلومات سوق Strip Finance (STRIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: