معلومات سعر Striker League (MBS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00124805 24 ساعة مرتفع $ 0.00132627 عالية طوال الوقت $ 2.58 أدنى سعر $ 0.00118621 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +2.91% تغير السعر (7 أيام) -5.70%

سعر Striker League (MBS) في الوقت الحقيقي هو $0.00128931. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MBS بين أدنى سعر $ 0.00124805 وأعلى سعر $ 0.00132627، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMBS على الإطلاق هو $ 2.58، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00118621.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MBS +0.08% على مدار الساعة الماضية، +2.91% على مدار 24 ساعة، و -5.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Striker League (MBS)

القيمة السوقية $ 805.77K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.29M إمداد دورة التداول 625.44M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Striker League هي $ 805.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MBS يبلغ 625.44M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.29M.