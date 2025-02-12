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سعر Stride Staked Umee (STUMEE) المباشر لليوم هو USD 0.00069213 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STUMEE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stride Staked Umee الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01 - تغيير سعر Stride Staked Umee خلال اليوم هو -0.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Stride Staked Umee (STUMEE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Umee مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Umee مقابل USD هو $ -0.0000774991 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Umee مقابل USD هو $ -0.0003951378 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Umee مقابل USD هو $ -0.0007027664255972253 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.90% 30 يوم $ -0.0000774991 -11.19% 60 يوم $ -0.0003951378 -57.09% 90 يوم $ -0.0007027664255972253 -50.38%

تحليل سعر Stride Staked Umee (STUMEE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Umee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00068248$ 0.00068248 $ 0.00068248 24 ساعة مرتفع $ 0.00072139$ 0.00072139 $ 0.00072139 عالية طوال الوقت $ 0.00824289$ 0.00824289 $ 0.00824289 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -0.90% تغير السعر (7 أيام) +3.00%

معلومات سوق Stride Staked Umee (STUMEE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: