سعر Stride Staked Umee (STUMEE)
سعر Stride Staked Umee (STUMEE) المباشر لليوم هو USD 0.00069213. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STUMEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stride Staked Umee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01
- تغيير سعر Stride Staked Umee خلال اليوم هو -0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Umee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Umee مقابل USD هو $ -0.0000774991 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Umee مقابل USD هو $ -0.0003951378 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Umee مقابل USD هو $ -0.0007027664255972253 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.90%
|30 يوم
|$ -0.0000774991
|-11.19%
|60 يوم
|$ -0.0003951378
|-57.09%
|90 يوم
|$ -0.0007027664255972253
|-50.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Umee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-0.90%
+3.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stUMEE is the token received in exchange for staking UMEE with Stride. UMEE is the native token of the Umee project. Umee is the prominent lending protocol in the Cosmos Ecosystem. By staking UMEE with Stride, users can earn stUMEE, which are redeemable for UMEE at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on UMEE. Stride currently supports staking UMEE on its mainnet, which launched in late July 2022. With stUMEE, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. stUMEE can be staked now on Stride at app.stride.zone.
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€0.0006644448
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RM0.0030868998
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Rp11.3463916272
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