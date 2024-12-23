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سعر Stride Staked TIA (STTIA) المباشر لليوم هو USD 5.24 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.70M . يتم تحديث سعر STTIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stride Staked TIA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.12K - تغيير سعر Stride Staked TIA خلال اليوم هو -1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M

أداء سعر Stride Staked TIA (STTIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stride Staked TIA مقابل USD هو $ -0.10145946772301 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked TIA مقابل USD هو $ -0.8909923080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked TIA مقابل USD هو $ -0.8366184000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked TIA مقابل USD هو $ -1.421122704782471 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.10145946772301 -1.90% 30 يوم $ -0.8909923080 -17.00% 60 يوم $ -0.8366184000 -15.96% 90 يوم $ -1.421122704782471 -21.33%

تحليل سعر Stride Staked TIA (STTIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked TIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.14$ 5.14 $ 5.14 24 ساعة مرتفع $ 5.53$ 5.53 $ 5.53 عالية طوال الوقت $ 20.73$ 20.73 $ 20.73 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -1.90% تغير السعر (7 أيام) -30.16%

معلومات سوق Stride Staked TIA (STTIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: