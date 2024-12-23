سعر Stride Staked TIA (STTIA)
سعر Stride Staked TIA (STTIA) المباشر لليوم هو USD 5.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.70M. يتم تحديث سعر STTIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stride Staked TIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.12K
- تغيير سعر Stride Staked TIA خلال اليوم هو -1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M
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خلال اليوم، كان سعر Stride Staked TIA مقابل USD هو $ -0.10145946772301 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked TIA مقابل USD هو $ -0.8909923080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked TIA مقابل USD هو $ -0.8366184000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked TIA مقابل USD هو $ -1.421122704782471 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.10145946772301
|-1.90%
|30 يوم
|$ -0.8909923080
|-17.00%
|60 يوم
|$ -0.8366184000
|-15.96%
|90 يوم
|$ -1.421122704782471
|-21.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked TIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-1.90%
-30.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol
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|1 STTIA إلى AUD
A$8.3316
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€4.978
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$5.24
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RM23.5276
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₺184.3956
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¥820.7936
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₽538.7768
|1 STTIA إلى INR
₹445.2428
|1 STTIA إلى IDR
Rp84,516.1172
|1 STTIA إلى PHP
₱307.064
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￡E.266.6636
|1 STTIA إلى BRL
R$31.8592
|1 STTIA إلى CAD
C$7.4932
|1 STTIA إلى BDT
৳623.6124
|1 STTIA إلى NGN
₦8,111.4152
|1 STTIA إلى UAH
₴218.8748
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Bs267.24
|1 STTIA إلى PKR
Rs1,452.6852
|1 STTIA إلى KZT
₸2,740.5724
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฿179.6272
|1 STTIA إلى TWD
NT$170.824
|1 STTIA إلى CHF
Fr4.6636
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HK$40.7148
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