توكنوميكس Stride Staked Stars (STSTARS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stride Staked Stars (STSTARS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stride Staked Stars (STSTARS) stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. الموقع الرسمي: https://app.stride.zone/ اشتر STSTARS الآن!

توكنوميكس Stride Staked Stars (STSTARS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stride Staked Stars (STSTARS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.91K $ 32.91K $ 32.91K إجمالي العرض: $ 17.42M $ 17.42M $ 17.42M العرض المتداول: $ 17.42M $ 17.42M $ 17.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.91K $ 32.91K $ 32.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.080517 $ 0.080517 $ 0.080517 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00140015 $ 0.00140015 $ 0.00140015 السعر الحالي: $ 0.00188965 $ 0.00188965 $ 0.00188965 معرفة المزيد عن سعر Stride Staked Stars (STSTARS)

توكنوميكس Stride Staked Stars (STSTARS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stride Staked Stars (STSTARS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STSTARS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STSTARS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STSTARS، استكشف السعر المباشر لتوكن STSTARS!

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