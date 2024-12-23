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سعر Stride Staked Stars (STSTARS) المباشر لليوم هو USD 0.00911636 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 171.90K . يتم تحديث سعر STSTARS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stride Staked Stars الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.65 - تغيير سعر Stride Staked Stars خلال اليوم هو +2.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.86M

أداء سعر Stride Staked Stars (STSTARS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Stars مقابل USD هو $ +0.00023729 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Stars مقابل USD هو $ -0.0011374737 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Stars مقابل USD هو $ -0.0019125567 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Stars مقابل USD هو $ -0.002997126950988427 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00023729 +2.67% 30 يوم $ -0.0011374737 -12.47% 60 يوم $ -0.0019125567 -20.97% 90 يوم $ -0.002997126950988427 -24.74%

تحليل سعر Stride Staked Stars (STSTARS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Stars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0088183$ 0.0088183 $ 0.0088183 24 ساعة مرتفع $ 0.0095114$ 0.0095114 $ 0.0095114 عالية طوال الوقت $ 0.080517$ 0.080517 $ 0.080517 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +2.67% تغير السعر (7 أيام) -24.37%

معلومات سوق Stride Staked Stars (STSTARS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: