سعر Stride Staked Stars (STSTARS)
سعر Stride Staked Stars (STSTARS) المباشر لليوم هو USD 0.00911636. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 171.90K. يتم تحديث سعر STSTARS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stride Staked Stars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.65
- تغيير سعر Stride Staked Stars خلال اليوم هو +2.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.86M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STSTARS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STSTARS.
خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Stars مقابل USD هو $ +0.00023729 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Stars مقابل USD هو $ -0.0011374737 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Stars مقابل USD هو $ -0.0019125567 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Stars مقابل USD هو $ -0.002997126950988427 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00023729
|+2.67%
|30 يوم
|$ -0.0011374737
|-12.47%
|60 يوم
|$ -0.0019125567
|-20.97%
|90 يوم
|$ -0.002997126950988427
|-24.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Stars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+2.67%
-24.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STSTARS إلى AUD
A$0.014586176
|1 STSTARS إلى GBP
￡0.0072019244
|1 STSTARS إلى EUR
€0.008660542
|1 STSTARS إلى USD
$0.00911636
|1 STSTARS إلى MYR
RM0.0408412928
|1 STSTARS إلى TRY
₺0.3208047084
|1 STSTARS إلى JPY
¥1.4272573216
|1 STSTARS إلى RUB
₽0.9377999532
|1 STSTARS إلى INR
₹0.775346418
|1 STSTARS إلى IDR
Rp147.0380439308
|1 STSTARS إلى PHP
₱0.5344921868
|1 STSTARS إلى EGP
￡E.0.4634757424
|1 STSTARS إلى BRL
R$0.0554274688
|1 STSTARS إلى CAD
C$0.0130363948
|1 STSTARS إلى BDT
৳1.0847556764
|1 STSTARS إلى NGN
₦14.0901548524
|1 STSTARS إلى UAH
₴0.3806991936
|1 STSTARS إلى VES
Bs0.46493436
|1 STSTARS إلى PKR
Rs2.5266903376
|1 STSTARS إلى KZT
₸4.7679474436
|1 STSTARS إلى THB
฿0.3125088208
|1 STSTARS إلى TWD
NT$0.2980138084
|1 STSTARS إلى CHF
Fr0.0081135604
|1 STSTARS إلى HKD
HK$0.0708341172
|1 STSTARS إلى MAD
.د.م0.0913459272