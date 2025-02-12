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سعر Stride Staked Sommelier (STSOMM) المباشر لليوم هو USD 0.00757675 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STSOMM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stride Staked Sommelier الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.99 - تغيير سعر Stride Staked Sommelier خلال اليوم هو -2.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Stride Staked Sommelier (STSOMM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Sommelier مقابل USD هو $ -0.000166758146378844 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Sommelier مقابل USD هو $ -0.0036380136 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Sommelier مقابل USD هو $ -0.0053489491 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Sommelier مقابل USD هو $ -0.007947389382282337 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000166758146378844 -2.15% 30 يوم $ -0.0036380136 -48.01% 60 يوم $ -0.0053489491 -70.59% 90 يوم $ -0.007947389382282337 -51.19%

تحليل سعر Stride Staked Sommelier (STSOMM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Sommelier: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00719881$ 0.00719881 $ 0.00719881 24 ساعة مرتفع $ 0.00777546$ 0.00777546 $ 0.00777546 عالية طوال الوقت $ 0.996614$ 0.996614 $ 0.996614 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -2.15% تغير السعر (7 أيام) -20.22%

معلومات سوق Stride Staked Sommelier (STSOMM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: