سعر Stride Staked Sommelier (STSOMM)
سعر Stride Staked Sommelier (STSOMM) المباشر لليوم هو USD 0.00757675. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STSOMM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stride Staked Sommelier الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.99
- تغيير سعر Stride Staked Sommelier خلال اليوم هو -2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Sommelier مقابل USD هو $ -0.000166758146378844 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Sommelier مقابل USD هو $ -0.0036380136 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Sommelier مقابل USD هو $ -0.0053489491 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Sommelier مقابل USD هو $ -0.007947389382282337 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000166758146378844
|-2.15%
|30 يوم
|$ -0.0036380136
|-48.01%
|60 يوم
|$ -0.0053489491
|-70.59%
|90 يوم
|$ -0.007947389382282337
|-51.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Sommelier: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-2.15%
-20.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stSOMM is the token received in exchange for staking SOMM with Stride. SOMM is the native token of the Sommelier project. Sommelier is the prominent DeFi strategy protocol in the Cosmos Ecosystem. By staking SOMM with Stride, users can mint stSOMM, which are redeemable for SOMM at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on the Sommelier blockchain. Stride currently supports liquid staking SOMM on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSOMM, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. stSOMM can be staked now on Stride at app.stride.zone.
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|1 STSOMM إلى GBP
￡0.0060614
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€0.00727368
|1 STSOMM إلى USD
$0.00757675
|1 STSOMM إلى MYR
RM0.033792305
|1 STSOMM إلى TRY
₺0.27306607
|1 STSOMM إلى JPY
¥1.155151305
|1 STSOMM إلى RUB
₽0.7310806075
|1 STSOMM إلى INR
₹0.657510365
|1 STSOMM إلى IDR
Rp124.20899652
|1 STSOMM إلى PHP
₱0.4407395475
|1 STSOMM إلى EGP
￡E.0.38217127
|1 STSOMM إلى BRL
R$0.04364208
|1 STSOMM إلى CAD
C$0.010758985
|1 STSOMM إلى BDT
৳0.920272055
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₦11.3935378125
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₴0.3158747075
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