توكنوميكس Stride Staked Juno (STJUNO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stride Staked Juno (STJUNO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stride Staked Juno (STJUNO) Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. الموقع الرسمي: https://www.stride.zone/ اشتر STJUNO الآن!

توكنوميكس Stride Staked Juno (STJUNO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stride Staked Juno (STJUNO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 207.81K $ 207.81K $ 207.81K إجمالي العرض: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M العرض المتداول: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 207.81K $ 207.81K $ 207.81K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.100663 $ 0.100663 $ 0.100663 السعر الحالي: $ 0.120546 $ 0.120546 $ 0.120546 معرفة المزيد عن سعر Stride Staked Juno (STJUNO)

توكنوميكس Stride Staked Juno (STJUNO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stride Staked Juno (STJUNO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STJUNO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STJUNO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STJUNO، استكشف السعر المباشر لتوكن STJUNO!

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