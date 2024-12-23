سعر Stride Staked Juno (STJUNO)
سعر Stride Staked Juno (STJUNO) المباشر لليوم هو USD 0.387899. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 687.46K. يتم تحديث سعر STJUNO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stride Staked Juno الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 844.24
- تغيير سعر Stride Staked Juno خلال اليوم هو -19.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.78M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STJUNO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STJUNO.
خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Juno مقابل USD هو $ -0.0945262161212024 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Juno مقابل USD هو $ -0.0274222482 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Juno مقابل USD هو $ +0.7581879672 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Juno مقابل USD هو $ +0.2236766853679482 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0945262161212024
|-19.59%
|30 يوم
|$ -0.0274222482
|-7.06%
|60 يوم
|$ +0.7581879672
|+195.46%
|90 يوم
|$ +0.2236766853679482
|+136.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Juno: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.72%
-19.59%
+12.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STJUNO إلى AUD
A$0.61675941
|1 STJUNO إلى GBP
￡0.30644021
|1 STJUNO إلى EUR
€0.36850405
|1 STJUNO إلى USD
$0.387899
|1 STJUNO إلى MYR
RM1.74166651
|1 STJUNO إلى TRY
₺13.65016581
|1 STJUNO إلى JPY
¥60.76049936
|1 STJUNO إلى RUB
₽39.88377518
|1 STJUNO إلى INR
₹32.95977803
|1 STJUNO إلى IDR
Rp6,256.43460797
|1 STJUNO إلى PHP
₱22.7308814
|1 STJUNO إلى EGP
￡E.19.74018011
|1 STJUNO إلى BRL
R$2.35842592
|1 STJUNO إلى CAD
C$0.55469557
|1 STJUNO إلى BDT
৳46.16385999
|1 STJUNO إلى NGN
₦600.45989402
|1 STJUNO إلى UAH
₴16.20254123
|1 STJUNO إلى VES
Bs19.782849
|1 STJUNO إلى PKR
Rs107.53723977
|1 STJUNO إلى KZT
₸202.87505599
|1 STJUNO إلى THB
฿13.29717772
|1 STJUNO إلى TWD
NT$12.6455074
|1 STJUNO إلى CHF
Fr0.34523011
|1 STJUNO إلى HKD
HK$3.01397523
|1 STJUNO إلى MAD
.د.م3.88674798