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سعر Stride Staked Juno (STJUNO) المباشر لليوم هو USD 0.387899 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 687.46K . يتم تحديث سعر STJUNO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stride Staked Juno الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 844.24 - تغيير سعر Stride Staked Juno خلال اليوم هو -19.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.78M

أداء سعر Stride Staked Juno (STJUNO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Juno مقابل USD هو $ -0.0945262161212024 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Juno مقابل USD هو $ -0.0274222482 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Juno مقابل USD هو $ +0.7581879672 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Juno مقابل USD هو $ +0.2236766853679482 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0945262161212024 -19.59% 30 يوم $ -0.0274222482 -7.06% 60 يوم $ +0.7581879672 +195.46% 90 يوم $ +0.2236766853679482 +136.20%

تحليل سعر Stride Staked Juno (STJUNO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Juno: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.387617$ 0.387617 $ 0.387617 24 ساعة مرتفع $ 0.500129$ 0.500129 $ 0.500129 عالية طوال الوقت $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 تغير السعر (1 ساعة) -1.72% تغير السعر (1يوم) -19.59% تغير السعر (7 أيام) +12.77%

معلومات سوق Stride Staked Juno (STJUNO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: