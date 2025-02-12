سعر Stride Staked ISLM (STISLM)
سعر Stride Staked ISLM (STISLM) المباشر لليوم هو USD 0.02704854. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STISLM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stride Staked ISLM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 333.46
- تغيير سعر Stride Staked ISLM خلال اليوم هو +3.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stride Staked ISLM مقابل USD هو $ +0.00099418 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked ISLM مقابل USD هو $ -0.0110404160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked ISLM مقابل USD هو $ -0.0159646812 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked ISLM مقابل USD هو $ -0.05454034872597943 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00099418
|+3.82%
|30 يوم
|$ -0.0110404160
|-40.81%
|60 يوم
|$ -0.0159646812
|-59.02%
|90 يوم
|$ -0.05454034872597943
|-66.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked ISLM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.22%
+3.82%
+25.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are on a dedicated mission to onboard over 1.8+ billion Muslims around the world into the realm of digital finance, all while ensuring that their core values and religious faith remain uncompromised. Islamic Coin serves as the native currency of HAQQ, a pioneering platform that is not only ethics-first but also highly scalable and interoperable. This innovative blockchain is built on the robust Proof-of-Stake mechanism, offering rapid finality and security. In addition, Stride Staked Islamic Coin is a liquid token, providing users with enhanced flexibility and a range of financial opportunities within the digital ecosystem.
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RM0.1206364884
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¥4.1238204084
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