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سعر Stride Staked ISLM (STISLM) المباشر لليوم هو USD 0.02704854 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STISLM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stride Staked ISLM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 333.46 - تغيير سعر Stride Staked ISLM خلال اليوم هو +3.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Stride Staked ISLM (STISLM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stride Staked ISLM مقابل USD هو $ +0.00099418 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked ISLM مقابل USD هو $ -0.0110404160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked ISLM مقابل USD هو $ -0.0159646812 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked ISLM مقابل USD هو $ -0.05454034872597943 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00099418 +3.82% 30 يوم $ -0.0110404160 -40.81% 60 يوم $ -0.0159646812 -59.02% 90 يوم $ -0.05454034872597943 -66.84%

تحليل سعر Stride Staked ISLM (STISLM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked ISLM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02591668$ 0.02591668 $ 0.02591668 24 ساعة مرتفع $ 0.02706519$ 0.02706519 $ 0.02706519 عالية طوال الوقت $ 0.083293$ 0.083293 $ 0.083293 تغير السعر (1 ساعة) +1.22% تغير السعر (1يوم) +3.82% تغير السعر (7 أيام) +25.47%

معلومات سوق Stride Staked ISLM (STISLM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: