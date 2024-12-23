سعر Stride Staked DYDX (STDYDX)
سعر Stride Staked DYDX (STDYDX) المباشر لليوم هو USD 1.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.24M. يتم تحديث سعر STDYDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stride Staked DYDX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 908.29
- تغيير سعر Stride Staked DYDX خلال اليوم هو -2.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.74M
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خلال اليوم، كان سعر Stride Staked DYDX مقابل USD هو $ -0.035260214327991 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked DYDX مقابل USD هو $ +0.0802074960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked DYDX مقابل USD هو $ +0.4964571540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked DYDX مقابل USD هو $ +0.4582910207705168 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.035260214327991
|-2.25%
|30 يوم
|$ +0.0802074960
|+5.24%
|60 يوم
|$ +0.4964571540
|+32.45%
|90 يوم
|$ +0.4582910207705168
|+42.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked DYDX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.55%
-2.25%
-36.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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