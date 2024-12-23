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سعر Stride Staked DYDX (STDYDX) المباشر لليوم هو USD 1.53 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.24M . يتم تحديث سعر STDYDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stride Staked DYDX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 908.29 - تغيير سعر Stride Staked DYDX خلال اليوم هو -2.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.74M

أداء سعر Stride Staked DYDX (STDYDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stride Staked DYDX مقابل USD هو $ -0.035260214327991 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked DYDX مقابل USD هو $ +0.0802074960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked DYDX مقابل USD هو $ +0.4964571540 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked DYDX مقابل USD هو $ +0.4582910207705168 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.035260214327991 -2.25% 30 يوم $ +0.0802074960 +5.24% 60 يوم $ +0.4964571540 +32.45% 90 يوم $ +0.4582910207705168 +42.76%

تحليل سعر Stride Staked DYDX (STDYDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked DYDX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 24 ساعة مرتفع $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 عالية طوال الوقت $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 تغير السعر (1 ساعة) -1.55% تغير السعر (1يوم) -2.25% تغير السعر (7 أيام) -36.36%

معلومات سوق Stride Staked DYDX (STDYDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: