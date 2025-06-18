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سعر StreetVision by NATIX (SN72) المباشر لليوم هو USD 2.25 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.32M . يتم تحديث سعر SN72 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StreetVision by NATIX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر StreetVision by NATIX خلال اليوم هو -3.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.03M

أداء سعر StreetVision by NATIX (SN72) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StreetVision by NATIX مقابل USD هو $ -0.082866938551273 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StreetVision by NATIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StreetVision by NATIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StreetVision by NATIX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.082866938551273 -3.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر StreetVision by NATIX (SN72)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StreetVision by NATIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 24 ساعة مرتفع $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 عالية طوال الوقت $ 3.55$ 3.55 $ 3.55 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -3.55% تغير السعر (7 أيام) -25.63%

معلومات سوق StreetVision by NATIX (SN72)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: