سعر StreetVision by NATIX (SN72)
سعر StreetVision by NATIX (SN72) المباشر لليوم هو USD 2.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.32M. يتم تحديث سعر SN72 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StreetVision by NATIX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر StreetVision by NATIX خلال اليوم هو -3.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.03M
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خلال اليوم، كان سعر StreetVision by NATIX مقابل USD هو $ -0.082866938551273 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StreetVision by NATIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StreetVision by NATIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StreetVision by NATIX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.082866938551273
|-3.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StreetVision by NATIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-3.55%
-25.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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