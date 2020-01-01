توكنوميكس Street Runner (SRG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Street Runner (SRG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Street Runner (SRG) Street Runner is a P2E video game which is about to launch its #1 street racing metaverse in which players can own and race exotic car NFTs. Street Runner takes AAA game elements from Need For Speed and open world elements from Grand Theft Auto and put them all into a new crypto game. الموقع الرسمي: https://streetrunner.io/ اشتر SRG الآن!

توكنوميكس Street Runner (SRG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Street Runner (SRG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.03K $ 20.03K $ 20.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.092246 $ 0.092246 $ 0.092246 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00012352 $ 0.00012352 $ 0.00012352 السعر الحالي: $ 0.00012519 $ 0.00012519 $ 0.00012519 معرفة المزيد عن سعر Street Runner (SRG)

توكنوميكس Street Runner (SRG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Street Runner (SRG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SRG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SRG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SRG، استكشف السعر المباشر لتوكن SRG!

توقعات سعر SRG هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SRG؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SRG الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SRG الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!