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سعر Street Runner (SRG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SRG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Street Runner الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.30K - تغيير سعر Street Runner خلال اليوم هو -2.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Street Runner (SRG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Street Runner مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Street Runner مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Street Runner مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Street Runner مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.60% 30 يوم $ 0 -34.52% 60 يوم $ 0 -42.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Street Runner (SRG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Street Runner: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.092246$ 0.092246 $ 0.092246 تغير السعر (1 ساعة) +1.83% تغير السعر (1يوم) -2.60% تغير السعر (7 أيام) -5.70%

معلومات سوق Street Runner (SRG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: