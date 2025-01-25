سعر Street Runner (SRG)
سعر Street Runner (SRG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SRG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Street Runner الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.30K
- تغيير سعر Street Runner خلال اليوم هو -2.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Street Runner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Street Runner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Street Runner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Street Runner مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.60%
|30 يوم
|$ 0
|-34.52%
|60 يوم
|$ 0
|-42.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Street Runner: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.83%
-2.60%
-5.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Street Runner is a P2E video game which is about to launch its #1 street racing metaverse in which players can own and race exotic car NFTs. Street Runner takes AAA game elements from Need For Speed and open world elements from Grand Theft Auto and put them all into a new crypto game.
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