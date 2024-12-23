سعر Stream Guys Dog Lily ($LILY)
سعر Stream Guys Dog Lily ($LILY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.95K. يتم تحديث سعر $LILY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stream Guys Dog Lily الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.26
- تغيير سعر Stream Guys Dog Lily خلال اليوم هو -1.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Stream Guys Dog Lily مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stream Guys Dog Lily مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stream Guys Dog Lily مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stream Guys Dog Lily مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stream Guys Dog Lily: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.83%
-55.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Lily is a Solana-based meme coin inspired by the joy, energy, and loyalty of $Lily, the meme mascot that’s here to lead the charge of all dogs on the Solana blockchain. Fueled by the power of community and the spirit of fun, $Lily aims to bring laughter and gains to all its holders. $Lily is simply paying homage to a meme we all love and recognize. We welcome all, and soon you too will fall in love with the dog that has captured the hearts of many.
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