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سعر Strawberry In Bloom (BERRY) المباشر لليوم هو USD 0.00216636 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 900.71K . يتم تحديث سعر BERRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Strawberry In Bloom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Strawberry In Bloom خلال اليوم هو +19.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69M

أداء سعر Strawberry In Bloom (BERRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Strawberry In Bloom مقابل USD هو $ +0.0003518 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Strawberry In Bloom مقابل USD هو $ -0.0007239975 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Strawberry In Bloom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Strawberry In Bloom مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0003518 +19.39% 30 يوم $ -0.0007239975 -33.42% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Strawberry In Bloom (BERRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Strawberry In Bloom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00151533$ 0.00151533 $ 0.00151533 24 ساعة مرتفع $ 0.00232144$ 0.00232144 $ 0.00232144 عالية طوال الوقت $ 0.02466656$ 0.02466656 $ 0.02466656 تغير السعر (1 ساعة) +2.57% تغير السعر (1يوم) +19.39% تغير السعر (7 أيام) +2.24%

معلومات سوق Strawberry In Bloom (BERRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: